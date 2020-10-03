«Салават Юлаев» выиграл у «Нефтехимика»

«Нефтехимик» дома проиграл «Салавату Юлаеву» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

За команду из Нижнекамска единственную шайбу забросил нападающий Владимир Галузин. У «Салавата Юлаева» — форварды Михаил Воробьев, Илья Баранов, Данил Алалыкин и защитник Филип Ларсен.

5 октября «Нефтехимик» сыграет с «Металлургом», а «Салават Юлаев» встретится с «Ак Барсом».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

Голы: Галузин — 1 (Шиксатдаров), 22:33 — 1:0. Воробьев — 2 (Кугрышев), 29:47 — 1:1. Баранов — 2 (бол., Воробьев), 31:05 — 1:2. Ларсен — 1 (бол., Кугрышев), 34:16 — 1:3. Алалыкин — 1 (бол., Лукин, Алексеев), 56:33 — 1:4.

Вратари: Барулин (22:25 — 22:33) — Скрынник.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 34 (8+8+18) — 32 (11+13+8).

Судьи: Раводин, Ромасько.

3 октября. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».