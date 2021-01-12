«Салават Юлаев» в гостях обыграл «Сибирь»

«Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе гостей шайбы забили Шакир Мухамадуллин, Джефф Плэтт и Петр Хохряков.

«Сибирь» занимает 9-е место в Восточной конференции, набрав 42 балла. «Салават Юлаев» располагается на 2-й строчке в турнирной таблице, имея в активе 56 очков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)

Голы: Комаров — 8 (Гуркин, Йокипакка), 47:59 — 1:0. Мухамадуллин — 3 (Башкиров, Хохряков), 54:24 — 1:1. Плэтт — 7, 58:29 — 1:2. Хохряков — 3 (п.в.), 58:58 — 1:3.

Вратари: Сятери (58:41 — 58:58) — Тарасов.

Штраф: 4 — 16.

Броски: 23 (8+7+8) — 31 (7+10+14).

Судьи: Бирин, Соин.

12 января. Новосибирск. ЛДС «Сибирь». 2140 зрителей.