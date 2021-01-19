«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Северсталью»

«Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ дома обыграл «Северсталь» (4:2). Две результативные передачи у уфимцев отдал финский легионер Теему Хартикайнен, дублем отличился еще один финн Маркус Гранлунд.

После этой победы хозяева поднялись на третье место на «Востоке» с 62 очками, череповецкая команда осталась седьмой на «Западе» с 52 очками.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Северсталь» (Череповец) — 4:2 (0:1, 3:1, 1:0)

Голы: Капустин — 7 (Гераськин, Берглунд), 10:33 — 0:1. Алексеев — 7 (Хартикайнен), 24:05 — 1:1. Лишка — 5 (Морозов, Берглунд), 27:14 — 1:2. Гранлунд — 22 (бол., Маннинен, Ларсен), 28:11 — 2:2. Хартикайнен — 22 (Науменков, Кадейкин), 30:10 — 3:2. Гранлунд — 23 (Хартикайнен), 51:34 — 4:2.

Вратари: Метсола — Шугаев (57:23).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 32 (14+9+9) — 31 (5+13+13).

Судьи: Гофман, Лаврентьев.

19 января. Уфа. «Уфа-Арена».