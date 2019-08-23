«Салават Юлаев» представил новую черную форму. Фото

«Салават Юлаев» в Instagram показал новую черную игровую форму на сезон-2019/20.

— В это сезоне «Салават Юлаев» продолжает экспериментировать с дизайном альтернативной формы — это черный цвет с монохромными элементами, — пояснил башкирский клуб. — В планах сыграть в этой форме несколько игр в сезоне.

Основная домашняя, традиционно зеленая форма и выездная белая. В этом году наша республика отмечает очень важную и большую дату — 100-летие Республики Башкортостан! По случаю такого важного юбилея на плечах размещен флаг Республики Башкортостан, который выделен позолоченной каёмкой, так же как и ворот.

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