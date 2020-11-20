«Салават Юлаев» по буллитам обыграл «Спартак»

«Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам обыграл «Спартак» — 2:1. Победным стал бросок Маркуса Гранлунда.

У красно-белых прервалась серия из пяти побед.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Спартак» (Москва) — 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Никонцев — 4, 21:29 — 0:1. Маннинен — 8 (Хартикайнен, Гранлунд), 34:21 — 1:1.

Победный буллит: Гранлунд.

Вратари: Метсола — Гудачек.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 24 (6+11+6+1) — 27 (9+10+6+2).

Судьи: Морозов, Овчинников.

20 ноября. Уфа. «Уфа-Арена».