«Салават Юлаев» не стал продлевать контракт с Пашниным на следующий сезон

«Салават Юлаев» не стал продлевать соглашение с защитником Михаилом Пашниным, сообщается в официальном Twitter-аккаунте клуба.

30-летний защитник присоединился к команде из Уфы летом 2019 года, подписав контракт на 1 год. На его счету 12 (2+10) очков в 60 матчах за «Салават Юлаев» в сезоне-2019/20.