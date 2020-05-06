«Салават Юлаев» не стал продлевать контракт с Пашниным на следующий сезон
13:59
«Салават Юлаев» не стал продлевать соглашение с защитником Михаилом Пашниным, сообщается в официальном Twitter-аккаунте клуба.
30-летний защитник присоединился к команде из Уфы летом 2019 года, подписав контракт на 1 год. На его счету 12 (2+10) очков в 60 матчах за «Салават Юлаев» в сезоне-2019/20.
Спасибо за игру, Михаил!— ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) May 6, 2020
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ХК «Салават Юлаев» и защитник Михаил Пашнин не стали заключать новый контракт на сезон 2020-2021.
Прежнее соглашение истекло 30 апреля 2020 года. Благодарим Михаила за самоотверженную игру в обороне и желаем удачи в новом клубе. pic.twitter.com/QLx98xSXht