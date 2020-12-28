«Салават Юлаев» дома обыграл «Металлург»

«Салават Юлаев» победил «Металлург» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Джефф Плэтт, Михаил Науменков, Владимир Жарков и Александр Кадейкин. У гостей забивали Андрей Чибисов и Богдан Потехин.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)

Голы: Плэтт — 5 (Жарков, Кадейкин), 1:26 — 1:0. Науменков — 5 (Гранлунд, Хартикайнен), 7:21 — 2:0. Чибисов — 12 (Плотников), 14:01 — 2:1. Потехин — 2 (Неколенко), 37:36 — 2:2. Жарков — 3 (Лисовец), 45:54 — 3:2. Кадейкин — 8 (Жарков), 57:28 — 4:2.

Вратари: Метсола — Кошечкин (58:10).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 19 (11+2+6) — 33 (13+13+7).

Судьи: Белов, Беляев.

28 декабря. Уфа. «Уфа-Арена».