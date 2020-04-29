«Салават Юлаев» ищет варианты обмена Кареева

«Салават Юлаев» ищет варианты для обмена вратаря команды Андрея Кареева. У игрока двусторонний контракт с клубом, который заканчивается 30 апреля 2020 года. Кареев станет ограничено свободным агентом, сообщает «ГорОбзор.Ру».

Клуб не хочет отпускать голкипера за небольшую денежную компенсацию. «Салават Юлаев» взамен хочет получить вратаря на роль бэкапа, либо другого полевого игрока уровня третьего звена.

Голкипер выступает в Уфе с 2017 года. В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ Кареев провел 18 игр, при коэффициенте надежности 2,30 и проценте отраженных бросков 91,8. В плей-офф игрок принял участие в двух встречах, его процент отраженных бросков составил 92,9 и коэффициент надежности — 1,23.