«Салават Юлаев» дома обыграл «Торпедо», Хартикайнен сделал хет-трик

«Салават Юлаев» выиграл у «Торпедо» (6:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей хет-трик сделал Теему Хартикайнен. Также отличились Маркус Гранлунд (дважды) и Сакари Маннинен. У гостей забивали Андрей Белевич и Крис Уайдмэн.

«Салават» набрал десять очков и лидирует в Восточной конференции. У «Торпедо» четыре очка и восьмая позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 6:2 (1:0, 3:1, 2:1)

Голы: Гранлунд — 4 (Маннинен, Хартикайнен), 15:55 — 1:0. Белевич — 2 (бол., Уайдмэн, Жафяров), 25:08 — 1:1. Кадейкин — 4 (Коробов, Жарков), 29:32 — 2:1. Хартикайнен — 5 (бол., Мухамадуллин, Гранлунд), 33:57 — 3:1. Гранлунд — 5 (Хартикайнен), 39:38 — 4:1. Уайдмэн — 2 (бол., Миле, Жафяров), 52:52 — 4:2. Маннинен — 2 (Гранлунд, Хартикайнен), 55:49 — 5:2. Хартикайнен — 6 (бол.), 59:31 — 6:2.

Вратари: Метсола — Тихомиров (Серебряков, 40:00).

Штраф: 8 — 27.

Броски: 37 (8+17+12) — 21 (6+4+11).

Судьи: Раводин, Соин.

15 сентября. Уфа. «Уфа-Арена».