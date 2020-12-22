«Салават» разгромил минское «Динамо», забросив в ворота соперника восемь шайб

«Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду разгромил минское «Динамо» (8:3). Три очка у хозяев набрал Сакари Маннинен (2+1), два — Теему Хартикайнен (0+2) и Михаил Науменков (0+2).

После этой победы уфимцы закрепились на пятом месте на «Востоке» с 47 очками, минчане — пятые на «Западе» (43 балла).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Динамо» (Минск) — 8:3 (0:0, 3:1, 5:2)

Голы: Горбунов — 3 (Фальковский), 20:41 — 0:1. Маннинен — 11 (бол., Кадейкин, Ларсен), 23:58 — 1:1. Плэтт — 4 (бол., Алексеев, Науменков), 24:43 — 2:1. Гранлунд — 13 (Маннинен, Хартикайнен), 32:45 — 3:1. Науменков — 4 (Солодухин), 43:30 — 4:1. Маннинен — 12 (Гранлунд, Хартикайнен), 44:13 — 5:1. Пименов — 1 (Кугрышев), 45:27 — 6:1. Козун — 16 (Принс), 47:38 — 6:2. Алистров — 1 (Лодня), 53:52 — 6:3. Жарков — 2 (Хохряков, Кадейкин), 57:25 — 7:3. Гиматов — 1 (Алалыкин, Коробов), 59:39 — 8:3.

Вратари: Метсола — Тэйлор.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 39 (13+10+16) — 24 (4+9+11).

Судьи: Лаврентьев, Фатеев.

22 декабря. Уфа. «Уфа-Арена». 2388 зрителей.