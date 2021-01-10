7:3! «Салават Юлаев» победил «Ак Барс» в «Зеленом дерби», Хартикайнен сделал покер

«Салават Юлаев» победил «Ак Барс» в «Зеленом дерби». Уфимцы переиграли казанцев со счетом 7:3.

Главным героем встречи стал нападающий Теему Хартикайнен, который оформил покер. Также на его счету голевая передача.

«Салават» прервал серию из побед «Барса», которая насчитывала 10 матчей. Последний раз казанцы проигрывали 1 декабря 2020 года.

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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс» (Казань) — 7:3 (2:2, 1:1, 4:0)

Голы: Да Коста — 21 (Воронков, Сафонов), 3:47 — 0:1. Кадейкин — 9 (бол., Маннинен, Хартикайнен), 6:52 — 1:1. Плэтт — 6 (Коледов, Жарков), 12:06 — 2:1. Педан — 5 (Доус, Да Коста), 15:47 — 2:2. Хартикайнен — 18 (бол., Ларсен, Маннинен), 20:49 — 3:2. Зарипов — 6 (Любимов, Мерфи), 27:57 — 3:3. Маннинен — 13 (бол.), 43:07 — 4:3. Хартикайнен — 19 (Панин, Гранлунд), 48:31 — 5:3. Хартикайнен — 20 (бол., Маннинен, Кадейкин), 56:21 — 6:3. Хартикайнен — 21 (бол., Кадейкин, Маннинен), 57:02 — 7:3.

Вратари: Метсола — Билялов.

Штраф: 4 — 22.

Броски: 32 (13+9+10) — 27 (6+14+7).

Судьи: Ансонс, Сидоренко.

10 января. Уфа. «Уфа-Арена».