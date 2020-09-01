Нападающий «Спартака» и сборной Чехии Лукаш Радил прокомментировал уход из жизни Милоша Ржиги.

— Это просто ужасная новость. Я помню его с самого детства, когда он тренировал в Пардубице — городе, где я вырос. Два сезона я играл под его руководством. Ржига — настоящая легенда для тех мест. Думаю, что он значит не меньше для КХЛ и для российского хоккея... Даже больше, чем для чешского, к большому сожалению. У него была мощная тренерская карьера. Гораздо ярче, чем у других чешских тренеров. Помимо прочего Милош был просто прекрасным человеком. Настоящей частью, душой команды. Это очень большая потеря. Он собирался выиграть чемпионат мира с командой в этом году и в очередной раз доказать всем, что он чего-то стоит. В этом весь Ржига. Он всегда говорил: «Не думайте о последствиях. Отдавайте все, отдавайте себя. Только тогда вы почувствуйте отдачу». (Алена Гребенькова)

Стала известна причина смерти Милоша Ржиги