«Ржига любил не себя в хоккее, а хоккей в себе». Александр Медведев скорбит об уходе Ржиги

Бывший президент КХЛ, генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» выразил свои соболезнования в связи со смертью хоккейного тренера Милоша Ржиги.

— Это неожиданное и шокирующее известие, — заявил он «СЭ». — Из того, что написал его сын, становится ясно, что Милош последние месяцы боролся с болезнью. Об этом не было известно, все были уверены, что Ржига продолжит свою тренерскую карьеру.

Он был страстным человеком и это помогало ему мотивировать хоккеистов, с которыми работал. Да, он иногда он был очень неуживчивым, неуступчивым, но только из-за того, что хотел, чтобы его команды показывали лучшее, что они могут. Поэтому ему удавалось доходить до полуфиналов чемпионата мира, финалов Кубка Гагарина. Такие люди всегда останутся в нашей памяти, как образцы беззаветного отношения к своему делу. Человек отдавал всего себя этой игре. Он любил хоккей. Любил не себя в хоккее, а хоккей в себе. (Севастиан Терлецкий)

Скончался бывший главный тренер «Спартака», СКА и «Авангарда» Милош Ржига