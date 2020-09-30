Ротенберга не будет на скамейке СКА в матче с «Сибирью»
14:16
Романа Ротенберга не будет на скамейке СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири», сообщает пресс-служба армейцев.
Ранее вице-президент клуба из Санкт-Петербурга руководил командой в матче против «Ак Барса» (2:3 Б) в связи с тем, что весь тренерский штаб находился на карантине.
Матч «Сибирь» — СКА состоится сегодня, 30 сентября, начало — в 15.00 (мск). Все матчи СКА в КХЛ смотрите в прямых трансляциях на телеканале 78.
Глава штаба СКА Роман Ротенберг почувствовал симптомы простуды и, чтобы не подвергать риску здоровье игроков, тренеров и персонала, покинул расположение команды для прохождения углубленного медобследования. Сегодня исполнять обязанности главного тренера СКА будет Лев Бердичевский— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) September 30, 2020
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...