Российский нападающий рассказал, почему уезжает в НХЛ

Нападающий Павел Дорофеев, расторгший сегодня контракт с «Трактором», рассказал о причинах отъезда в Северную Америку. В ближайшее время игрок подпишет контракт с «Вегасом».

— Это было и мое желание, и стороны «Вегаса». Они сказали, что ждут меня и готовы принять. Поэтому приняли такое решение.

— Вас что-то не устраивало в «Тракторе»?

— Хоккей такая штука — не получилось найти понимание между руководством клуба и главным тренером «Трактора». Ничего необычного.

— Как на ваше желание уехать отреагировали в «Тракторе»?

— Мы взвесили все «за» и «против». Решили, что это нормальный вариант. Просто в «Тракторе» что-то не получалось. Не нашли общий язык.

— Вам пришлось выплатить неустойку по контракту?

— Да, все по регламенту.

(Михаил Скрыль)

Полностью интервью с Павлом Дорофеевым читайте здесь