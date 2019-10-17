Роб Клинкхаммер: «В «Авангарде» отлично отлажены тактика и тренировочный процесс»
17 октября 2019, 06:04
Нападающий «Авангарда» Роб Клинкхаммер считает, что у команды есть четкое понимание требований тренера. Омский коллектив во вторник обыграл СКА (3:2).
— В нашей команде отлично отлажены тактика и тренировочный процесс, есть четкое понимание, что от нас хочет тренер — сказал «Известиям» Роб Клинкхаммер. — Поэтому удается восполнять потери и добиваться результата даже при таком количестве травмированных хоккеистов. Все максимально отдают себя игре и готовы побеждать в каждом матче, в том числе с такими соперниками, как СКА.
Дополнительная информация
https://iz.ru/932867/aleksei-fomin/rezerv-v-avangarde-iastreby-pobezhdaiut-v-kkhl-nesmotria-na-travmy
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