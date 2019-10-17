Роб Клинкхаммер: «В «Авангарде» отлично отлажены тактика и тренировочный процесс»

Нападающий «Авангарда» Роб Клинкхаммер считает, что у команды есть четкое понимание требований тренера. Омский коллектив во вторник обыграл СКА (3:2).

— В нашей команде отлично отлажены тактика и тренировочный процесс, есть четкое понимание, что от нас хочет тренер — сказал «Известиям» Роб Клинкхаммер. — Поэтому удается восполнять потери и добиваться результата даже при таком количестве травмированных хоккеистов. Все максимально отдают себя игре и готовы побеждать в каждом матче, в том числе с такими соперниками, как СКА.