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Роб Клинкхаммер: «В «Авангарде» отлично отлажены тактика и тренировочный процесс»

17 октября 2019, 06:04
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Нападающий «Авангарда» Роб Клинкхаммер считает, что у команды есть четкое понимание требований тренера. Омский коллектив во вторник обыграл СКА (3:2).

— В нашей команде отлично отлажены тактика и тренировочный процесс, есть четкое понимание, что от нас хочет тренер — сказал «Известиям» Роб Клинкхаммер. — Поэтому удается восполнять потери и добиваться результата даже при таком количестве травмированных хоккеистов. Все максимально отдают себя игре и готовы побеждать в каждом матче, в том числе с такими соперниками, как СКА.

Дополнительная информация

https://iz.ru/932867/aleksei-fomin/rezerv-v-avangarde-iastreby-pobezhdaiut-v-kkhl-nesmotria-na-travmy

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