Роб Клинкхаммер: «Пока знаю состав команды только по новостям»

Канадский нападающий Роб Клинкхаммер рассказал о возвращении в минское «Динамо».

— Пока знаю состав команды только по новостям. Знаю, что много молодежи, им нужно будет пройти путь становления во взрослом хоккее. Где-то даже через боль. Думаю, парни к этому готовы, жду интересный сезон. Жду, когда со всеми в команде познакомлюсь. Надеюсь, мы будем биться за попадание в плей-офф, — цитирует Клинкхаммера сайт минчан.

— Как отреагировал на предложение с «Динамо»?

— Это лето было необычным из-за ситуации с коронавирусом. Был период, что даже не был уверен, что вернусь в КХЛ. У меня недавно родился третий ребенок. Хотел бы больше быть с семьей. Но после предложения от «Динамо» переговорил с женой и достаточно быстро принял решение вернуться в Минск. Это хороший город, тут комфортно. Разговаривал с Крэйгом Вукрофтом. Жду хороший сезон.

— Команда уже тренируется несколько недель. В какой ты форме?

— Тренировался дома в Канаде. Как в зале, так и на льду. Думаю, я в неплохой форме. Понадобиться какое-то время, чтобы втянуться, почувствовать шайбу, и все будет хорошо.

— Есть личные цели на сезон? В сезоне 2016/17 ты был вторым бомбардиром команды.

— Просто хочу показать свою лучшую игру. Командные цели на первом месте. Хочу, чтобы мы побеждали, как можно чаще. Это самое важное. А если получится набрать столько же очков, как в сезоне 2016/17 или больше, то хорошо.