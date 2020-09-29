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Рижскому «Динамо» засчитано поражение в матче с ЦСКА

29 сентября 2020, 18:17
Рижское &quot;Динамо&quot; не смогло сыграть из-за карантина. Фото Instagram.
Рижское &quot;Динамо&quot; не смогло сыграть из-за карантина. Фото Instagram.
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В матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА рижскому «Динамо» засчитали поражение за неявку. Об этом сообщает официальный сайт лиги. Команда находится на карантине из-за случаев заражения коронавирусом.

«Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Динамо» (Рига) и ЦСКА, запланированный на 18.00 мск 29 сентября, не состоялся из-за того, что команда хозяев находится на карантине, — говорится в сообщении. — Игроки основной команды находятся карантине, а клуб отказался выставлять на матч резервный состав. В связи с этим рижскому «Динамо» засчитано техническое поражение (-:+)».

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