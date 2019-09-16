Рижское «Динамо» в овертайме одолело «Амур»

В матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» принимало «Амур». Хозяева одержали победу в овертайме со счетом 4:3.

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«Динамо» (Рига) — «Амур» (Хабаровск) — 4:3 ОТ (0:0, 2:1, 1:2, 1:0)

Голы: Макмиллан — 3 (Эштон), 22:18 — 1:0. Улльстрем — 1 (бол., Дарзиньш, К. Берглунд), 33:17 — 2:0. Железков — 1 (Турбин, Лазарев), 35:40 — 2:1. Горшков — 1 (Капитуров, Витасек), 45:51 — 2:2. Вл. Ушенин — 2 (Вяч. Ушенин), 50:08 — 2:3. Редлихс — 1 (Маршалл, Балинскис), 55:24 — 3:3. Балинскис — 1 (Дарзиньш, Редлихс), 62:54 — 4:3.

Вратари: Гудлевскис — Лангхамер.

Штраф: 11 — 7.

Броски: 20 (3+11+5+1) — 34 (11+8+11+4).

Судьи: Гашилов, Сергеев.

16 сентября. Рига. «Арена Рига».

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