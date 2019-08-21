КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Рижское «Динамо» победило «Локомотив» в матче Кубка Латвийской железной дороги

21 августа 2019, 21:54
Теги:

Рижское «Динамо» обыграло «Локомотив» в матче Кубка Латвийской железной дороги — 3:1.

В составе победителей отличились Якоб Берглунд, Эмилс Гегерис, Давид Улльстрем. За «Локомотив» забил Павел Кудрявцев.

Ранее рижская команда победила «Автомобилист» (3:0).

Хоккей

Товарищеский матч

Кубок Латвийской железной дороги

«Динамо» (Рига) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Кудрявцев — 1 (Санников, Ландер), 2:59 — 0:1. Я. Берглунд — 1 (бол., Эштон, Улльстрем), 18:54 — 1:1. Гегерис — 3, 37:01 — 2:1. Улльстрем — 5 (Редлихс), 48:02 — 3:1.

Вратари: Гудлевскис — Коновалов (57:24).

Броски: 26 (8+12+6) — 24 (7+7+10).

Судьи: Сидоренко, Фатеев.

21 августа. Рига. «Арена Рига».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир