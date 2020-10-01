Рижское «Динамо» обыграло минское «Динамо» в серии буллитов

В матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» в серии буллитов победило минское «Динамо» (4:3 Б). Гости играли в ослабленном составе из-за положительных тестов на коронавирус.

В составе минчан дубль сделал Артем Демков. У хозяев один из голов и решающий буллит в активе Павла Чернова.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Рига) — «Динамо» (Минск) — 4:3 Б (0:1, 2:2, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Горбунов — 1, 18:43 — 0:1. Демков — 5 (бол., Еременко, Козун), 27:09 — 0:2. Чернов — 2 (бол., Комарек, Дзиеркалс), 32:18 — 1:2. Демков — 6 (Спунер, Еременко), 35:06 — 1:3. Майоне — 1 (бол., Дарзиньш, Дзиеркалс), 37:52 — 2:3. Прохоренков — 1 (Чернов, Сунд), 57:35 — 3:3.

Победный буллит: Чернов.

Вратари: Проскуряков (57:21 — 57:35) — Фурх.

Штраф: 12 — 16.

Броски: 31 (7+12+11+1) — 33 (6+13+12+2).

Судьи: Акузовский, Беляев.

1 октября. Рига. «Арена Рига». 384 зрителя.