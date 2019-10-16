Рижское «Динамо» обыграло «Барыс» и одержало 3-ю победу в 4 матчах

«Барыс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме проиграл рижскому «Динамо» — 3:4. В составе хозяев дубль оформил Алихан Асетов, также отличился Роман Старченко. У гостей забили Рихардс Маренис, Лаурис Дарзиньш, Картер Эштон и Кристапс Сотниекс. «Барыс» более чем в два раза перебросал соперника — 40:16.

«Барыс» потерпел второе поражение подряд и с 24 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. Рижане одержали 3-ю победу в 4 последних матчах, но остались на последней позиции на Западе с 12 баллами.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Нур-Султан) — «Динамо» (Рига) — 3:4 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 0:1)

Голы: Маренис — 1 (Батня, Гиллис), 25:01 — 0:1. Асетов — 1 (Шевченко), 31:35 — 1:1. Дарзиньш — 4 (Макмиллан), 34:44 — 1:2. Старченко — 6 (бол., Пакаринен, Дитц), 41:20 — 2:2. Эштон — 4 (бол., Макмиллан, Дарзиньш), 48:35 — 2:3. Асетов — 2 (Шалапов, Метальников), 54:56 — 3:3. Сотниекс — 1 (Макмиллан), 63:32 — 3:4.

Вратари: Карлссон — Макаров.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 40 (8+12+17+3) — 16 (2+7+5+2).

Судьи: Овчинников, Оскирко.

16 октября. Нур-Султан. «Барыс-Арена».