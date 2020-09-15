Рид Буше: «Хартли может давить, но при этом он неизменно честен»

Американский форвард «Авангарда» Рид Буше рассказал, как проходила его адаптация в КХЛ.

— Мне легко удалось влиться в новый коллектив, а что касается набранных очков, то это все заслуга партнеров и фактор того, что я играю в очень хорошей команде, — цитирует Буше сайт КХЛ.

— Сезон стартовал 2 сентября, а когда вы прилетели в Россию?

— Где-то 23 августа, за день до отъезда команды на предсезонный турнир в Санкт-Петербург.

— Расскажите о своих первых часах в России.

— Я прилетел очень поздно ночью, закинул баул на арену и поехал в отеле, чтобы попробовать поспать, ведь уже с утра нужно было проходить медицинское тестирование. После него посмотрел тренировку команды. Вообще события сменяли друг друга стремительно, первые дни получились очень насыщенными. Сейчас продолжаю привыкать, адаптироваться к игре, к новым условиям жизни. После того, как начались матчи, с этим стало проще: ты выходишь на лед, узнаешь ребят, больше общаешься.

— Ваши первые впечатления от хоккея в России?

— Он такой же, но в то же время немного другой. Боб Хартли пытается привить команде североамериканский стиль игры — агрессивный, в высоком темпе. Главное -приспособиться к размерам площадки. Чувствую, что у меня появились дополнительные секунды там, где раньше я о них и подумать не мог! Это значит — есть время для активных действий.

— Как вы можете охарактеризовать Боба Хартли?

— Он был одним из первых, кто поздравил меня, когда я подписал контракт. Как тренер он очень справедливый, всегда требует от ребят лучшей игры, в каждом матче. Хартли может давить, но при этом он неизменно честен. Для него не имеет значения, в каком звене ты играешь. Если выходишь на лед — должен выкладываться полностью. Хартли близок к тому, чтобы наладить североамериканскую систему. Лично мне он ничего не советовал. Просто сказал, чтобы я приехал и играл в свой хоккей.

— Как вообще возник вариант вашего перехода «Авангард»?

— Сезон в АХЛ был остановлен, пошли разговоры о том, что НХЛ собирается возобновить свой. Но тут позвонил агент и сообщил, что есть предложение, о котором мне всерьез стоит подумать. Пообщался с женой, родителями... Мы взяли время на размышления. Только недели через две я вернулся с ответом. И пока чувствую, что принял правильное решение. Вообще мне хотелось играть в хоккей, а не сидеть в тренажерке и ждать сообщений о том, когда новый сезон в Северной Америке все же начнется.