"Ребята выстояли за счет характера". Зубов - о победе над "Локомотивом"

Главный тренер "Сочи" Сергей Зубов после победы над "Локомотивом" в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ (3:1) заявил, что его команда выстояла за счет характера.

- В первый раз получилось выиграть в плей-офф две игры, - приводит слова Зубова официальный сайт "Сочи". - Будем надеяться, не в последний. Тяжело пришлось сегодня. Молодцы, что забили первыми, это преимущество нам помогло. Потом соперник добавил, нам пришлось нелегко, но за счет самоотверженности, за счет характера ребята выстояли, молодцы.



Ошибки были, они есть в каждой игре. Как ребята на них реагируют – это уже другой вопрос. Я уже сказал, в этом плане мы сыграли очень дисциплинированно, особенно в моменты, когда шайба была в нашей зоне и подолгу задерживалась. Паники не было, все по местам, все строго. Только за счет этого.

Счет в серии является равным: 2:2. Следующий матч пройдет 5 марта в Ярославле.

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