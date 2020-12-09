Разин снова предъявил претензии агенту Митчелла

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин продолжил заочный обмен претензиями с агентом Алешей Пилко. Ранее специалист призвал дисквалифицировать агента и его клиента, форварда Зака Митчелла.

Изначально тренер заявлял, что хоккеист не хочет подписывать контракт с командой из Череповца, так как агент пытается «выбить» из «Северстали» больше денег.

Пилко объяснил, что у игрока нет нужной визы, чтобы выступать в КХЛ.

«Господин Пилко, твои клиенты Чипчура и Кинрейд в прошлом сезоне могли играть по этой визе (пока мы им делали рабочую), а Митчелл не может?» — написал Разин в социальных сетях.

27-летний канадец в текущем сезоне выступал за рижское «Динамо». В текущем сезоне он провел за динамовцев 24 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 9 (6+3) очков.

2 декабря «Динамо» поместило игрока на драфт отказов. Несмотря на это, он отказался переходить в «Северсталь». Клуб после этого обратился в СДК КХЛ.