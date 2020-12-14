Разин: «Сейчас «Северсталь» уходит на выходные, а потом будут мои любимые баллоны и жилеты»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (3:0).

«Тяжелый отрезок у нас был. Видно, что команда подсела, устала, но это всех касается, не только нашей команды. Немножко провалили начало, очень много ошибок было, хорошо, что вратарь нас в эти моменты выручил. А дальше команда выполнила задание. Играли против Нижнего Новгорода, который всегда очень много забивает, очень много качественных контратак проводит. Мы все это засушили. Сыграть с такой командой на ноль — это достойно, ребята молодцы.

За счет чего удалось выиграть пять матчей подряд? У нас до этого соперники были сильные. Были три поражения подряд, но мы там тоже хорошо играли. А сейчас все срослось — и соперники не такие сильные, и мы были в хорошей форме. Работали в обычном режиме, просто стали выигрывать. Сейчас команда уходит на выходные, потом будут мои любимые баллоны, жилеты. Нужно провести этот отрезок с пользой», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.