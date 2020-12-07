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Разин: «Северсталь» — команда молодая, успех быстро не приходит»

06:55
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (2:1 Б).

«Хороший соперник, который действует в силовой манере, часто лезет на пятак и оттуда забивает. Мы играли с «Авангардом» летом и пропустили много именно таких голов. Обратили на это внимание, и все-таки один гол они нам с пятака забили. Можно сказать, ребята задание выполнили. Победа в серии бросков – тоже победа. Что касается недостаточно хорошей реализации – это все психология, потому что мастерство есть. Когда ты выходишь, уверенный в себе, уверенный в том, что забьешь, это и происходит. У нас этой уверенности не хватает. Команда молодая, успех быстро не приходит», – приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.

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