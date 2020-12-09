Разин призвал КХЛ дисквалифицировать Митчелла

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин заявил, что КХЛ должна дисквалифицировать канадского форварда Зака Митчелла, который отказался подписывать контракт с клубом.

«Представьте ситуацию: Стремвалль, обменянный в СКА, не захотел ехать в Питер и не переподписывает имеющийся контракт, — написал Разин в Instagram. — Что было бы с этим хоккеистом и его агентом, который хочет «выбить» из клуба еще денег? Митчелл и его агент именно так поступают с «Северсталью». Надеюсь, КХЛ не только дисквалифицирует обоих, но и накажет их рублем!»

27-летний канадец в текущем сезоне выступал за рижское «Динамо». В текущем сезоне он провел за динамовцев 24 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 9 (6+3) очков.

2 декабря «Динамо» поместило игрока на драфт отказов. Несмотря на это, он отказался переходить в «Северсталь».