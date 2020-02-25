Разин подвел итоги сезона для «Северстали»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин оценил выступление команды в нынешнем сезоне. Его клуб не пробился в плей-офф по итогам регулярного чемпионата.

— Вряд ли хоккеисты читают, что я говорю на пресс-конференциях, — цитирует тренера официальный сайт КХЛ. — Для них я говорю в раздевалке — когда доволен, когда недоволен. Часто хвалю их? А посмотрите, как часто нашу команду хвалят тренеры других команд. Мне важно мнение коллег, они люди хоккейные, говорят, что наша команда организованная, боевая, духовитая... Вообще мне приятно, что у нас такой коллектив сформировался. Да, мы мало забиваем, но можно по пальцам посчитать игры, где мы сыграли в атаке меньше, чем соперник.

Ближе к концу сезона мы сформировали пятерки, с которыми можно идти дальше и в следующий сезон смотреть с позитивом. У нас хорошая вратарская бригада, очень молодая. Подъяпольскому 24 года, первый год он основной вратарь. Шугаевприехал в середине сезона и доказал, что является хорошим бэкапом. Он выходил в стартовом составе на шесть матчей, и три из них мы выиграли, один уступили в овертайме. Для второго вратаря — шикарный показатель.

Возьмем линию защиты: Хлыстову 26 лет, Хохлову — 25, и дальше все моложе и моложе. Местные воспитанники Кудако и Хабаров — 1997-го и 1999-го годов рождения. За исключением Кулды и Кинрейда, которые отыграли меньше трети чемпионата, наша линия защиты очень и очень молодая. Так же, как и нападение.

— Молодость защитников — плюс или минус?

— Плюс для «Северстали» и Череповца, но большой минус для тренерского штаба, потому что мы весь сезон, можно сказать, обучали игроков. А это тяжело — готовить их не только технически, но и психологически. К сожалению, не было у нас в составе праворукого забивного защитника. Его отсутствие в бригаде большинства — большой минус. Можно в этом плане поработать на следующий сезон.

— Кого отметите персонально?

— Отметить можно почти всю команду. Подавляющее большинство игроков «Северстали», кроме Трубачева, Бодрова и Монахова, в этом сезоне прогрессировали. У всех если не лучший, то один из лучших сезонов. Вовченкосильно добавил, на моих глазах перевернул отношение к себе, опять попал в сборную. Как и Якимов, который в прошлом году не был нужен никому из клубов КХЛ. Марковин, Алексеев, Яковлев, Капустин, Морозов, Лишка — та же ситуация. Петунин практически не играл в «Динамо», мы его взяли, и он здорово добавил нам атакующей мощи.

Кодола, Гераськин — местные ребята, которых практически никто не знал в прошлом сезоне. Когда мы пришли, Кодола балансировал между основой и запасом, Гераськин был лимитчиком, практически не играл. Сейчас это лидеры команды, которые в этом году не шажок, а целый прыжок сделали. И это не в последнюю очередь благодаря работе тренерского штаба.