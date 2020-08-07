Проспект «Вашингтона» Алексей Протас продолжит карьеру в минском «Динамо»

Минское «Динамо» достигло договоренности о заключении контракта с нападающим Алексеем Протасом, сообщет сайт минчан.

В прошлом году «Вашингтон» выбрал уроженца Витебска в третьем раунде драфта НХЛ. После этого он принял участие в тренинг-кэмпе «Кэпиталз» и в одном из выставочных матчей.

Минувший сезон Протас провел в Западной хоккейной лиге, где стал лучшим бомбардиром команды «Принс Альберт».

Протас дважды принял участие в чемпионатах мира в составе молодежной сборной Белоруссии. В Фюссене в пяти матчах он набрал 5 (2+3) баллов, в Минске в пяти матчах — 7 (4+3).