Президент ЦСКА Есмантович – о продлении контракта с главным тренером

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что в настоящий момент пролонгация контракта с главным тренером армейцев Игорем Никитиным не является вопросом, требующим немедленного решения. Соглашение со специалистом действует до конца следующего сезона.

– Не стоит вопрос какой-то гонки вооружений сейчас, все довольны, все в порядке, у всех контракты, мы идем дальше, – цитируют "РИА Новости" Есмантовича. – Все хорошо, и нет смысла нагнетать эту ситуацию. Мы завершили сезон, отгуляли, теперь отпуск, и с новыми силами – в бой. Как говорят шахтеры, спустимся в шахты и будем работать.

В завершившемся сезоне ЦСКА под руководством Никитина впервые стал обладателем Кубка Гагарина.