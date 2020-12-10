Полунин рассказал о дубле в ворота «Витязя»

Нападающий «Амура» Александр Полунин прокомментировал победу над «Витязем» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Достаточно много держали соперника в зоне. Конечно, приятно оформить дубль, вдвойне приятно, что еще и удалось выиграть. В концовке мы где-то повелись на провокации, не смогли удержать эмоции под контролем. В концовке главное было вывести шайбу от своих ворот, не думал тогда о хет-трике», — цитиурет Полунина официальный сайт лиги.

После этого поражения «Витязь» остался на девятом месте на «Западе» с 35 очками, «Амур» — десятый на «Востоке» (30 баллов).