Похож ли «Спартак» Знарка на его чемпионское «Динамо»? Отвечает тренер
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после победы над московским «Динамо» (2:0) рассказал о подготовке команды к сезону КХЛ.
— Владислав Лещенко уже давно ходит в подающих надежды в «Спартаке», но никак не может выйти на новый уровень. Почему?
— У меня о нем мнение сложилось, еще когда мы в сборной вызывали его на Евротур.
— Сможете его раскрыть?
— Ну что значит «сможете», я же не ... (показывает головой вверх). Попытаюсь.
— Вы использовали молодых хоккеистов на сборах.
— Да, Александр Никишин, Захар Шабловский. Они хорошо выглядели.
— Но вы отправили их в «Химик».
— У нас сейчас одна игра, а в «Химике» у них сейчас будет больше проверочных матчей.
— Но у них есть шансы пробиться в основу?
— Пока они нам нравятся.
— Андрей Кутейкин — капитан «Спартака».
— Самый опытный.
— Выбирали или назначали?
— У нас состав менялся, так что на разные игры были разные капитаны и ассистенты, следили за тем,как кто себя ведет на лавке и в раздевалке.
— «Спартак» выглядит командой, у которой четыре равных звена. Подтвердите?
— Да.
— Образца «Динамо»?
— Образца всего. В любом случае тактика и построение зависят от игроков, которые находятся у тебя в команде. Сейчас да, все четыре звена «Спартака» могут забить. (Алексей Шевченко)