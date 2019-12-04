По факту нападения на Кондратьева возбудили уголовное дело

Правоохранительные органы Хабаровска возбудили уголовное дело в отношении рецидивиста, напавшего на защитника «Амура» Максима Кондратьева, сообщает портал «Губерния».

Основанием послужил диагноз, который врачи поставили хоккеисту. По словам официального представителя клуба, у капитана команды открытая черепно-мозговая травма, линейный перелом правой теменной и височных костей, а также внутримозговая гематома. Врачи состояние игрока не комментируют.

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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