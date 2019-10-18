Лучший бомбардир СКА, нападающий Владимир Ткачев дал большое интервью «СЭ», в котором в числе прочего отметил, что ему комфортно играть в одном звене с другими форвардами армейцев — Сергеем Плотниковым и Йори Лехтеря.

— Антон Бурдасов вернулся в КХЛ. Вы играли вместе в «Салавате», сейчас — только в большинстве. Не хотели бы сыграть с ним вместе в одной тройке?

— Если честно, мы об этом даже не думали. Мне очень комфортно играть с Плотниковым и Лехтеря. Я работал с ними в звене еще с предсезонки. Начало сезона у нас также удалось. Зачем что-то менять? Думаю, тренер тоже в этом смысла не видит. Мы отлично сыгрались.

— Какие у вас отношения вне льда с Плотниковым и Лехтеря?

— Мы все общаемся. Когда я перешел в СКА — Плот принял меня, как батя. Очень помогал мне. С Лехтеря тоже общаемся. Отличные ребята.

— По слухам, вы собирались в «Эдмонтон», а Бурдасов поехал туда и вернулся. Не подкалываете друг друга на этот счет?

— Нет. Но я сразу ему говорил, что если он попробует в НХЛ — ему там понравится. Помню свои ощущения — там все по-другому. (Алена Гребенькова)

«Не просто так Панарин и Гусев попали в НХЛ именно после СКА». Интервью нового героя хоккейного Петербурга

КХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика