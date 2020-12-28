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Питерс остался доволен игрой «Автомобилиста» в матче с «Амуром»

28 декабря 2020, 20:11
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Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (3:0).

«Мы сделали большой упор на игру в своей зоне. В последних пяти матчах мы пропустили всего четыре шайбы. Увереннее стали действовать в обороне. Победы в домашней серии — хороший задел на будущее. Доволен своей командой, мы сыграли две трети регулярного чемпионата. У нас хорошая глубина состава, в следующем матче должен сыграть Хольцер, который добавит вариативности в обороне», — цитирует Питерса официальный сайт лиги.

На данный момент «Автомобилист» занимает шестое место на «Востоке» с 48 очками, «Амур» — десятый (31 балл).

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/12/28/479318.html

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