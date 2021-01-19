Питерс объяснил поражение от СКА

Главный тренер «Автомобилиста» рассказал о причинах поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (1:3).

«К сожалению, игра вышла из-под контроля во втором периоде, когда пропустили две шайбы в меньшинстве, — цитирует специалиста официальный сайт КХЛ. — Жду информацию по Якубу Коваржу и Сергею Зборовскому, которые не смогли доиграть матч. Мы выглядели уставшими, особенно со второго периода и уставшими не только физически, но и психологически.

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