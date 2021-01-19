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Питерс объяснил поражение от СКА

19 января 2021, 20:37
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Главный тренер «Автомобилиста» рассказал о причинах поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (1:3).

«К сожалению, игра вышла из-под контроля во втором периоде, когда пропустили две шайбы в меньшинстве, — цитирует специалиста официальный сайт КХЛ. — Жду информацию по Якубу Коваржу и Сергею Зборовскому, которые не смогли доиграть матч. Мы выглядели уставшими, особенно со второго периода и уставшими не только физически, но и психологически.

Все матчи СКА в КХЛ смотрите в прямых трансляциях на телеканале 78.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/01/19/480171.html

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