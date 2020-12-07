Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (0:2).

«Была очень упорная борьба, в итоге потеря в зоне защиты привела к первому пропущенному голу. Хорошо смотрелась спецбригада меньшинства, но, к сожалению, не порадовало большинство. Мы играли в формате «пять на три» и «пять на четыре». Восемь поражений подряд, набрали всего три очка из 16 возможных. Проявились проблемы в атаке, нам тяжело даются заброшенные шайбы. К нам пришел Хольцер, что, надеюсь, позволит решить проблемы в обороне.

Я не обращаю внимания на то, что пишут в СМИ. Вчера вечером мы встречались с руководством, где мы говорили о предстоящей паузе на Евротур. Я думаю о работе, а не о том, что пишут в СМИ», – приводит слова Питерса официальный сайт КХЛ.