КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Петр Кочетков пополнил состав «Торпедо»

27 декабря 2020, 23:37
Теги:

Лучший вратарь молодежного чемпионата мира 2019 года Петр Кочетков в заключительный день трансферного окна пополнил состав «Торпедо», сообщает сайт клуба. «Витязь» обменял Кочеткова в «Торпедо» на денежную компенсацию.

В КХЛ, помимо «Витязя», Петр Кочетков защищал цвета СКА и «Сочи». В НХЛ в 2019 году голкипер был задрафтован «Каролиной» во втором раунде под высоким 36-м номером.

Дополнительная информация:

http://www.hctorpedo.ru/16617-petr-kochetkov-popolnil-vratarskuyu-liniyu-torpedo.html

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир