Петерис Скудра: «Обидно проигрывать такие игры»

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра остался доволен игрой команды, несмотря на поражение в матче с «Куньлунем» (1:2).

— Хороший матч был сегодня, очень хорошо играли, — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ. - Конечно, обидно проигрывать такие игры, обидно пропускать такие голы, как первый. Тем не менее, я доволен игрой, ребята показали хороший хоккей, хорошие скорости были. Возвращаемся на родину.

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