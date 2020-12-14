Пелино оценил шансы Мозякина набрать 1 000 очков в КХЛ

Тренер «Металлурга» Майк Пелино рассказал о своем возвращении в КХЛ. В конце ноября он пополнил тренерский штаб магнитогорского клуба, с которым дважды выигрывал Кубок Гагарина в качестве ассистента.

— Мы не бежим вперед, нужно смотреть на вещи постепенно, -приводит слова тренера сайт КХЛ. — Сейчас будет перерыв на игры сборных, за это время каждый в команде и команда в целом должны добавить в уверенности, в понимании того, что нам нужно делать на льду через тренировки, разбор видеомоментов. Конечно, нужно прибавить при игре в защите, спецбригады должны играть лучше. По своему опыту в «Металлурге» и «Авангарде» могу говорить, что игра спецбригада является ключевым фактором для успешного плей-офф.

— Вы называете Сергея Мозякина одним из своих любимых игроков, что делает его особенным?

— Я знаю его последние семь лет, первые пять из них он был невероятным. Он всегда был таким лидером, который просто своим примером вел команду за собой. Он невероятно укрывает шайбу, держит баланс на льду, его не так просто остановить. У него невероятная карьера, он взрослеет, но даже сейчас в определенных эпизодах Сергей может доминировать на льду и показывать свои лучшие качества. Он поможет команде двигаться вперед.

— Есть ли у него шанс набрать 1 000 очков в КХЛ?

— Надеюсь, что в этом сезоне у него будет еще порядка 50 матчей с учетом плей-офф. Думаю, что он проведет еще один сезон точно, а потом уже посмотрим. Ему по силам набирать по 30-40 очков за один сезон, хоть набирать очки в КХЛ становится все тяжелее и тяжелее.