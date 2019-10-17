Павел Падакин: «Хотелось выйти на такую команду, как СКА и выиграть»

Нападающий «Нефтехимика» Павел Падакин прокомментировал победу над СКА (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Нижнекамцы впервые за девять лет обыграли питерцев.

— Я соскучился по хоккею, полтора месяца не играл из-за травмы, — цитирует форварда официальный сайт «Нефтехимика». — Хотелось выйти на такую команду, как СКА и выиграть. Приятно просто выйти и помочь, особенно на домашней арене. Полный стадион, фанаты рады. Что еще нужно?



— Момент с голом до конца доработал. Был уверен в том, что сможешь забить?

— Нас всегда просят нас идти до конца, активно давить, играть агрессивно. Это то, чем «Нефтехимик» и славен. Просто поборолся и повезло, что шайба попала в конек, а я вылез и забил.



Мы все сегодня сработали хорошо — начиная от вратаря, защитников и заканчивая нападающими. Все линии сработали сегодня идеально.

Все — о КХЛ: статьи, турнирные таблицы, результаты матчей