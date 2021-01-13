Пашнин стал первым защитником в истории КХЛ, совершившим 1000 силовых приемов

Защитник «Металлурга» Михаил Пашнин стал первым в своем амплуа, кто достиг 1000 силовых приемов в матчах КХЛ, сообщает пресс-служба магнитогорцев. На данный момент у него 1006 «хитов» за 582 игры.

Абсолютным лидером лиги является заверший в 2019 году карьеру форвард Максим Рыбин. Экс-нападающий «Салавата Юлаева» сделал 1032 силовых приема за 586 матчей.

31-летний Пашнин перешел в «Металлург» как раз из уфимского клуба в прошлом сезоне.