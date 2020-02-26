Пашнин и Трямкин оштрафованы

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизоды матчей регулярного чемпионата КХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Салавата» Михаила Пашнина по п.1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу.

Также было принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Автомобилиста» Никиту Трямкина по п.1.13. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, и выписать ему денежный штраф.