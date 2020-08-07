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«Парни из противоположной команды не щадили себя». Тренер молодежки — о третьей победе над «Сочи»

17:50
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Третий матч на турнире Parimatch Sochi Hockey Open между «Сочи» и молодежной сборной России получился самым упорным (4:2). Подопечные Игоря Ларионова в первых двух периодах обеспечили себе комфортное преимущество, отправив четыре шайбы в ворота соперников. «Сочи» же ответил дублем Павла Данилина в третьем игровом отрезке. Тренер молодежной сборной России Владимир Филатов отметил, что сегодняшний матч действительно сложился интереснее, чем два предыдущих.

— Матч был достаточно интересным по сравнению с двумя предыдущими. Наши ребята старались также крупно выиграть, но соперник сыграл достаточно уверенно в обороне. Здорово сыграл вратарь. Парни из противоположной команды не щадили себя, ложились под шайбы, играли жестко. Хочется сказать спасибо за игру. (Михаил Скрыль)

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