Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин дисквалифицирован на два матча, информирует официальный сайт КХЛ.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Салавата» Григория Панина наказание по п.1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении.

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