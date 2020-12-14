Отец братьев Буре жалеет, что уехал из США ради работы в ЦСКА

Отец известных хоккеистов Валерия и Павла Буре Владимир Буре в интервью «СЭ» вспомнил о своем назначении на пост вице-президента ЦСКА в 2010 году.

— Признаться, я жалею о том, что тогда уехал из США, — отметил Буре. — Это было непростое решение для меня. Работа в НХЛ была лучшей в моей жизни. Хотя я благодарен моему близкому другу Вячеславу Фетисову за интересное предложение.

В любом случае, это была попытка попробовать себя в новой роли, а это всегда интересно. Могу ли я оценить прогресс КХЛ в последние годы? Нет. После того, как вернулся в Америку, не слежу за ней. Дело не в каких-то обидах. Просто для меня эта закрытая глава. (Андрей Жданюк).

Полностью интервью с Владимиром Буре можно прочесть на сайте «СЭ».