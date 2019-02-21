Оргазм - причина победы "Салавата Юлаева"? Самая горячая журналистка КХЛ считает так

Одна из самых горячих жуналисток КХЛ Ульяна Тригубчак, которая ранее была в группе поддержки "Салавата Юлаева", считает, что на результаты уфимской команды влияют приметы. В среду "Салават" на своей площадке обыграл "Ак Барс" - 3:2.

"Ну, вот как после этого не верить в приметы?! Все началось с того, что всю ночь снились кошки. Проснулась с ощущением, что сегодня победим. И, наконец, самое главное - банан! Каждый раз, когда я брала для перекуса на "Уфа-Арену" банан и съедала его, мы побеждали.

А если серьено, то огромный зачет Филипу Ларсену и Теему Хартикайнену. Очень важная победа перед началом плей-офф!

P. S. С утра получила оргазм. Надеюсь эта примета не обязательная", - написала Тригубча в Инстаграме.