Молодежная сборная России разгромила «Сочи»

«Сочи» на предсезонном турнире в родном городе уступил молодежной сборной России (0:6).

В составе победителей дубль сделал Максим Грошев. Также отличились Илья Сафонов, Родион Амиров, Ярослав Лихачев и Михаил Абрамов.

Parimatch Sochi Hockey Open

«Сочи» — Россия U20 — 0:6 (0:3, 0:2, 0:1)

Голы: Грошев — 1 (мен., Седов, Овчинников), 4:52 — 0:1. Сафонов — 1 (бол., Чайка, Афанасьев), 14:46 — 0:2. Грошев — 2 (мен.), 19:46 — 0:3. Амиров — 2 (Седов, Князев), 34:42 — 0:4. Лихачев — 1 (Седов, Князев), 35:22 — 0:5. Абрамов — 2 (Гуськов, Афанасьев), 50:33 — 0:6.

4 августа. Сочи. Ледовая арена «Шайба».