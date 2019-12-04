Олег Знарок: «Второй период был очень хорошим для «Спартака», а первый мы проспали»
4 декабря 2019, 17:30
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (3:4 ОТ).
— Второй период очень хорошим для нас получился, — цитирует тренера официальный сайт клуба. — Первый мы, конечно, «проспали». В третьем тоже были неплохие моменты. Но в итоге пришлось играть овертайм. Соперник воспользовался нашим удалением. Я первый раз играл в Пекине. Хорошая, уютная арена, мне понравилось.
«Куньлунь» одержал третью победу подряд. На данный момент команда занимает седьмое место в Восточной конференции.
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