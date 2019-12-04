КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Олег Знарок: «Второй период был очень хорошим для «Спартака», а первый мы проспали»

4 декабря 2019, 17:30
Теги:

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (3:4 ОТ).

— Второй период очень хорошим для нас получился, — цитирует тренера официальный сайт клуба. — Первый мы, конечно, «проспали». В третьем тоже были неплохие моменты. Но в итоге пришлось играть овертайм. Соперник воспользовался нашим удалением. Я первый раз играл в Пекине. Хорошая, уютная арена, мне понравилось.

«Куньлунь» одержал третью победу подряд. На данный момент команда занимает седьмое место в Восточной конференции.

КХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика

Дополнительная информация

https://spartak.ru/news/matches/perestrelka-v-kitae/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир